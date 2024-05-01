Почти полмиллиона долларов взятки за влияние на руководителя порта "Черноморск": сообщено о подозрении трем лицам

НАБУ и САП разоблачили трех человек на попытке повлиять на директора ГП "МТП "Черноморск" для принятия решения в интересах частной компании. За 424 тыс. долларов они обещали организовать договоров между портом и предприятием по долгу компании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НАБУ.

Детали

По данным следствия, в 2020 году начальница службы правового обеспечения порта "Черноморск" в сговоре с бывшим внештатным советником директора порта и директором одного из контрагентов предложили предпринимателю предоставить 424 тыс. долл. США.

"За эту сумму обещали обеспечить заключение договора между портом и обществом об уступке права требования долга в пользу другого ООО", - указали в НАБУ.

Сейчас участникам преступления сообщили о подозрении.

Квалификация: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

В Запорожье разоблачили правоохранителя, который требовал от военного 100 тыс гривен взятки