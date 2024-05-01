Майже півмільйона доларів хабаря за вплив на керівника порту "Чорноморськ": повідомлено про підозру трьом особам
Київ • УНН
Трьом особам повідомлено про підозру за спробу впливу на директора порту "Чорноморськ" на суму 424 000 доларів США з метою прийняття рішення на користь приватної компанії.
НАБУ і САП викрили трьох осіб на спробі вплинути на директора ДП "МТП "Чорноморськ" для ухвалення рішення в інтересах приватної компанії. За 424 тис. доларів вони обіцяли організувати договорів між портом та підприємством щодо боргу компанії. Про це УНН повідомляє із посиланням на НАБУ.
Деталі
За даними слідства, у 2020 році начальниця служби правового забезпечення порту "Чорноморськ" у змові з колишнім позаштатним радником директора порту та директором одного з контрагентів запропонували підприємцю надати 424 тис. дол. США.
"За цю суму обіцяли забезпечити укладення договору між портом та товариством про відступлення права вимоги боргу на користь іншого ТОВ", - вказали в НАБУ.
Наразі учасникам злочину повідомили про підозру.
Кваліфікація: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
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