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Майже півмільйона доларів хабаря за вплив на керівника порту "Чорноморськ": повідомлено про підозру трьом особам

Майже півмільйона доларів хабаря за вплив на керівника порту "Чорноморськ": повідомлено про підозру трьом особам

Київ • УНН

 • 16048 перегляди

Трьом особам повідомлено про підозру за спробу впливу на директора порту "Чорноморськ" на суму 424 000 доларів США з метою прийняття рішення на користь приватної компанії.

НАБУ і САП викрили трьох осіб на спробі вплинути на директора ДП "МТП "Чорноморськ" для ухвалення рішення в інтересах приватної компанії.  За 424 тис. доларів вони обіцяли організувати договорів між портом та підприємством щодо  боргу компанії. Про це УНН повідомляє із посиланням на НАБУ

Деталі 

За даними слідства, у 2020 році начальниця служби правового забезпечення порту "Чорноморськ" у змові з колишнім позаштатним радником директора порту та директором одного з контрагентів запропонували підприємцю надати 424 тис. дол. США. 

"За цю суму обіцяли забезпечити укладення договору між портом та товариством про відступлення права вимоги боргу на користь іншого ТОВ", - вказали в НАБУ. 

Наразі учасникам злочину повідомили про підозру.

Кваліфікація: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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