Почетный император Японии Акихито празднует 90-й день рождения

Почетный император Японии Акихито в субботу отметил свой 90-летний юбилей. По этому случаю состоится празднование в семейном кругу с участием императора Нарухито и наследного принца Акисино. Об этом сообщили в управлении делами императора, передает УНН.

Детали

В июле прошлого года у Акихито диагностировали легкую сердечную недостаточность, однако после прохождения лечебного курса состояние его здоровье снова стало стабильным. Почетный император также перенес операцию по удалению катаракты на правом глазу.

Бывший император интересуется событиями, происходящими происходящими как в Японии, так и за рубежом, он регулярно читает газеты и смотрит телевизионные программы. Акихито любит играть в японские шахматы "сиги" и, несмотря на почтенный возраст, продолжает научные исследования бычковидных рыб. Свободное время он проводит со своей женой Митико, супружеская пара часто гуляет вместе по утрам.

Акихито занимал императорский трон с 7 января 1989 по 30 апреля 2019 года, когда добровольно сложил полномочия из-за преклонного возраста. возраста. С 1 мая 2019 года императором Японии стал его старший сын Нарухито. У 2021 году Акихито установил рекорд долголетия среди монархов страны.

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