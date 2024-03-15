Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
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На передовой произошло 76 боевых столкновений - Генштаб
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Почему важно спать и как правильно это делать: практические советы
С началом полномасштабного вторжения у украинцев возникли проблемы со сном - как показали исследования Gradus Research, в 2023 году нарушения сна испытывают 47% жителей страны.
Еще плюс 580 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 428 420 человек личного состава и 6758 танков.
Возросло количество пострадавших в результате удара по Кривому Рогу
52 человека, в том числе 13 детей, получили ранения во время нападения на Кривой Рог 12 марта, 16 из них до сих пор находятся в больнице.
Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: разрушена 5-этажка и промышленное предприятие
Российский обстрел из тяжелой артиллерии повредил 5-этажный дом и промышленное предприятие в Никополе Днепропетровской области.
Оккупанты в течение суток нанесли 274 удара по 8 населенным пунктам Запорожья
За минувшие сутки российские войска нанесли 274 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области, включая авиаудары, обстрелы из реактивных систем залпового огня и беспилотников, что привело к разрушениям жилых домов и инфраструктуры, но обошлось без жертв среди мирного населения.
Ночной удар по Винницкой области: работники ГСЧС спасли двух человек
Ночная атака беспилотника на гражданскую инфраструктуру в Винницкой области привела к ранению 2 человек, гибели 1 и повреждению жилых домов, ГСЧС провела спасательные работы и оказала психологическую помощь пострадавшим.
На передовой произошло 76 боевых столкновений - Генштаб
За минувшие сутки на фронте произошло 76 боевых столкновений, украинские войска отбили многочисленные атаки противника на разных направлениях, в частности на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Ореховском и Херсонском.
В Киеве атака "шахедов" обошлась без жертв и разрушений - КГВА
Российская атака на Киев с помощью около 15 беспилотников "Шахид" из Курской области была отбита средствами противовоздушной обороны, что не привело к жертвам и разрушениям.
Воздушные Силы сбили все запущенные врагом 27 "шахедов"
Украинские Воздушные силы успешно сбили 27 беспилотников "Шахид" иранского производства, запущенных российскими войсками ночью над несколькими регионами Украины.
Авиация Сил обороны нанесла 4 удара по врагу - Генштаб
За минувшие сутки авиация Вооруженных Сил Украины нанесла 4 удара по местам сосредоточения личного состава российско-террористических войск по всей линии фронта.