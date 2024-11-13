Почему энергетики вынуждены сделать "пит-стоп" и вводить ограничения для бизнеса - ответ ДТЭК
Киев • УНН
ДТЭК объяснил причины ограничения электроснабжения для промышленности и бизнеса с 7:00 до 20:00. Из-за поврежденного обстрелами оборудования энергетики вынуждены провести срочный ремонт мощностей.
Главная причина отключений света для промышленности и бизнеса - это то, что энергооборудование сильно побито обстрелами. Ситуация остается сложной. Энергетики вынуждены сделать «пит-стоп». Об этом сообщили в энергокомпании ДТЭК, которая предоставляет услуги в столичном регионе, пишет УНН.
Детали
В ДТЭК напомнили, что НЭК «Укрэнерго» временно ограничила поставки электроэнергии для промышленности и бизнеса с 7:00 до 20:00.
«Главная причина отключений - энергооборудование сильно побито обстрелами. Ситуация остается сложной. Энергетики вынуждены сделать «пит-стоп». Они внепланово выводят некоторые мощности на ремонт, какие именно - не уточняем из соображений безопасности», - отметили в ДТЭК.
Также в компании объяснили, что означает «пит-стоп».
«В автогонках - это короткая остановка, во время нее механики быстро меняют колеса и заправляют топливо. Без этого гонщик может потерять шансы пройти дистанцию. Так же и с энергетикой. Это особенно важно сейчас, во время отопительного периода. Помните, энергетики работают круглосуточно. Они делают все возможное, чтобы вернуть электроэнергию. Битва за свет продолжается прямо сейчас», - заявили в ДТЭК.
Дополнение
НЭК «Укрэнерго» сообщало, что ограничения потребления электроэнергии вводят 13 ноября для бизнеса и промышленных потребителей, никаких ограничений для бытовых потребителей не предвидится.