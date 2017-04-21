Началось рассмотрение отвода следственного судьи по делу Н.Мартыненко
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Соломенский районный суд Киева начал рассматривать заявление защиты бывшего народного депутата Николая Мартыненко об отводе следственного судьи Александра Бобровника, передает корреспондент УНН.
Отвод следственного судьи А.Бобровника, который начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Н.Мартыненко, рассматривает судья Соломенского райсуда Киева Ада Педенко.
"В СМИ появилось много информации о том, что в отношении судьи А.Бобровника возбуждено уголовное производство", - сказал И.Черезов, аргументируя свое заявление об отводе следователя судьи А.Бобровника.
Он добавил, что лично обращался с заявлением о преступлении А.Бобровника в правоохранительные органы о вынесении им заведомо неправосудного решения.
"Поскольку есть информация, что судья Бобровник регулярно употребляет алкогольные напитки на рабочем месте, а сегодня пятница также у нас есть сомнения ... о правосудности решения", - сказал И.Черезов.
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Напомним, 20 апреля 2017 сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко.
Позже в НАБУ сообщили, что Н.Мартыненко инкриминируют создание преступной организации (ч.5 ст. 191 УК) и присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК).
По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17280000 долл.