Почався розгляд відводу слідчого судді у справі М.Мартиненка

Відвід слідчого судді О.Бобровника, який почав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу М.Мартиненку, розглядає суддя Солом'янського райсуду Києва Ада Педенко.

"У ЗМІ з'явилося багато інформації про те, що стосовно судді О.Бобровника порушено кримінальне провадження",- сказав І.Черезов, аргументуючи свою заяву про відвід слідчого судді О.Бобровника.

Він додав, що особисто також звертався із заявою про злочин О.Бобровника до правоохоронних органів щодо винесення ним завідома неправосудного рішення.

"Оскільки є інформація, що суддя Бобровник регулярно вживає алкогольні напої на робочому місці, а сьогодні п’ятниця також у нас є сумніви…щодо правосудного рішення", - сказав І.Черезов.

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Нагадаємо, 20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка.

Пізніше у НАБУ повідомили, що М.Мартиненку інкримінують створення злочинної організації (ч.5 ст. 191 ККУ) та привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ).

За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол.