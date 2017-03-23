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Вблизи жилых домов в Херсоне загорелась трава

Вблизи жилых домов в Херсоне загорелась трава

Киев • УНН

 • 9664 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 23 марта. УНН. Между поселком Куйбышево и Шуменским микрорайоном Херсона вблизи жилых домов загорелась трава, передает корреспондент УНН.

Пожар произошел между поселком Куйбышево и Шуменским микрорайоном Херсона достаточно близко к частным домам.

На месте работают пожарные.

Причины возгорания пока неизвестны.

Напомним, что по данным ГСЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов . С зоны возможного поражения эвакуировали более 19 тыс. человек.

Город Балаклея отключили от газоснабжения. Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах запрещено движение автомобильного транспорта.

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