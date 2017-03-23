Поблизу житлових будинків у Херсоні загорілася трава

Пожежа сталась між селищем Куйбишеве та Шуменським мікрорайоном Херсона досить близько до приватних будинків.

На місці працюють пожежники.

Причини загорання наразі невідомі.

Нагадаємо, що за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. З зони можливого ураження евакуювали більше 19 тис. людей.



Місто Балаклія відключили від газопостачання. Тимчасово призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах заборонено рух автомобільного транспорту.