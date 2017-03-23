Поблизу житлових будинків у Херсоні загорілася трава
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 23 березня. УНН. Між селищем Куйбишеве та Шуменським мікрорайоном Херсона поблизу житлових будинків загорілася трава, передає кореспондент УНН.
Пожежа сталась між селищем Куйбишеве та Шуменським мікрорайоном Херсона досить близько до приватних будинків.
На місці працюють пожежники.
Причини загорання наразі невідомі.
Нагадаємо, що за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. З зони можливого ураження евакуювали більше 19 тис. людей.
Місто Балаклія відключили від газопостачання. Тимчасово призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах заборонено рух автомобільного транспорту.