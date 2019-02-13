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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 68970 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 92327 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 132932 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131980 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130765 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125528 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 162363 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145300 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Возле метро "Левобережная" горели киоски

Возле метро "Левобережная" горели киоски

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. Вблизи станции киевского метро "Левобережная" произошел пожар в киосках. Об этом в комментарии УНН сообщил спикер киевского управления ГСЧС Александр Макушенко.

"В 20:33 поступил вызов, что возле станции метро "Левобережная" пылает два киоска с угрозой распространения на соседние киоски. Однако в 21:04 пожар на общей площади 100 кв. м удалось локализовать, а в 21:23 ликвидировали", - сказал Макушенко.

По его словам, на месте работало пять единиц пожарной техники и 23 спасателей личного состава подразделения ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.

"Причина пожара выясняется, пострадавших нет", - рассказал Макушенко.

Напомним, в Полтаве полиция устанавливает обстоятельства, при которых в ночь на 10 февраля загорелись шесть автомобилей.

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