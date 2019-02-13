Возле метро "Левобережная" горели киоски
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Вблизи станции киевского метро "Левобережная" произошел пожар в киосках. Об этом в комментарии УНН сообщил спикер киевского управления ГСЧС Александр Макушенко.
"В 20:33 поступил вызов, что возле станции метро "Левобережная" пылает два киоска с угрозой распространения на соседние киоски. Однако в 21:04 пожар на общей площади 100 кв. м удалось локализовать, а в 21:23 ликвидировали", - сказал Макушенко.
По его словам, на месте работало пять единиц пожарной техники и 23 спасателей личного состава подразделения ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.
"Причина пожара выясняется, пострадавших нет", - рассказал Макушенко.
Напомним, в Полтаве полиция устанавливает обстоятельства, при которых в ночь на 10 февраля загорелись шесть автомобилей.