Поблизу метро "Лівобережна" горіли кіоски

"О 20:33 надійшов виклик, що біля станції метро "Лівобережна" палає два кіоски із загрозою розповсюдження на сусідні кіоски. Проте о 21:04 пожежу на загальній площі 100 кв. м вдалося локалізувати, а о 21:23 ліквідували", - сказав Макушенко.

За його словами, на місці працювало п’ять одиниць пожежної техніки та 23 рятувальників особового складу підрозділу ГУ ДСНС України в місті Києві.

"Причина пожежі наразі з’ясовується, постраждалих немає", - розповів Макушенко.

Нагадаємо, у Полтаві поліція встановлює обставини, за яких в ніч на 10 лютого загорілися шість автівок.