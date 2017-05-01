Вблизи Куликова поля в Одессе обнаружили взрывчатку

“В рюкзаке были обнаружены гранаты “Ф-1”, “РГМ”, “РДГ-2 Б”, имитационный патрон, электродетонатор, запалы времен Второй мировой войны, аккумуляторную батарею и тротиловую шашку “ТШ-400”, — говорится в сообщении.

Обнаруженные боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. Все обстоятельства устанавливаются.



Полиция Одессы сейчас работает в усиленном режиме. На улицах города работают более 2 тысяч правоохранителей.

Напомним, первый заместитель Министра внутренних дел отметил, что правоохранительные органы не допустят столкновений и провокаций во время массовых мероприятий и сделают все, чтобы организовать надлежащую работу полиции. В этот период на территории Одессы планируется ряд массовых мероприятий, в ходе которых правоохранительные органы обеспечат правопорядок.