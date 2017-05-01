Вблизи Куликова поля в Одессе обнаружили взрывчатку
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Во время патрулирования территории Одессы полицейскими в районе Куликова поля был обнаружен рюкзак со взрывчаткой. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Одесской области.
“В рюкзаке были обнаружены гранаты “Ф-1”, “РГМ”, “РДГ-2 Б”, имитационный патрон, электродетонатор, запалы времен Второй мировой войны, аккумуляторную батарею и тротиловую шашку “ТШ-400”, — говорится в сообщении.
Обнаруженные боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. Все обстоятельства устанавливаются.
Полиция Одессы сейчас работает в усиленном режиме. На улицах города работают более 2 тысяч правоохранителей.
Напомним, первый заместитель Министра внутренних дел отметил, что правоохранительные органы не допустят столкновений и провокаций во время массовых мероприятий и сделают все, чтобы организовать надлежащую работу полиции. В этот период на территории Одессы планируется ряд массовых мероприятий, в ходе которых правоохранительные органы обеспечат правопорядок.