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Поблизу Куликового поля в Одесі виявили вибухівку

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Під час патрулювання території м.Одеси поліцейськими в районі Куликового поля було виявлено рюкзак з вибухівкою. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Про це УНН повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції в Одеській області.

Поблизу Куликового поля в Одесі виявили вибухівку

“У рюкзаку було виявлено гранати „Ф-1“, „РГМ“ , „РДГ-2 Б“, імітаційний патрон, електродетонатор, запали часів Другої світової війни, акумуляторну батарею та тротилову шашку "ТШ-400”, — йдеться у повідомленні.

Виявлені боєприпаси вилучено та направлено на експертизу. Всі обставини встановлюються.

Поліція Одеси наразі працює в посиленому режимі. На вулицях міста працюють понад 2 тисячі правоохоронців.

Нагадаємо, перший заступник Міністра внутрішніх справ зазначив, що правоохоронні органи не допустять сутичок та провокацій під час масових заходів та зроблять все, аби організувати належну роботу поліції. У цей період на території Одеси планується низка масових заходів, під час яких правоохоронні органи забезпечать правопорядок.

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