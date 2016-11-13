Возле Хмельницкого водители грузовиков в знак протеста перекрыли дорогу
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 13 ноября. УНН. Несколько грузовиков перекрыли дорогу возле села Скаржинцы, что на трассе Хмельницкий-Черновцы. Еще несколько авто заблокировали дорогу на выезде из Хмельницкого в Винницкой области возле аэропорта. Об этом корреспонденту УНН сообщили в патрульной полиции города Хмельницкий.
Из информированных источников стало известно, что на места блокировки автодорог приехали представители штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций Хмельницкой ОГА.
Напомним, в результате сильных снегопадов в некоторых местах Хмельницкой области снежный покров уже достигает 50 см. Больше всего снега выпало в Волочиском, Красиловском, Изяславском, Староконстантиновском и Шепетовском районах. На автодороги области, кроме спецтехники коммунальных предприятий, выехала вся имеющаяся техника ГосЧС в Хмельницкой области. По информации оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям, в области наблюдается ухудшение погодных условий, идет снег, метель, на дорогах гололедица. В усиленном режиме, кроме коммунальных служб, работает патрульная полиция и полицейские подразделения ГУНП в Хмельницкой области.