Поблизу Хмельницького водії вантажівок на знак протесту перекрили дорогу
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 13 листопада. УНН. Кілька вантажівок перекрили дорогу поблизу села Скаржинці, що на трасі Хмельницький—Чернівці. Ще кілька авто заблокували дорогу на виїзді з Хмельницького до Вінницької області поблизу аеропорту. Про це це кореспонденту УНН повідомили у патрульній поліції міста Хмельницький.
З поінформованих джерел стало відомо, що на місця блокування автодоріг доїхали представники штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій Хмельницької ОДА.
Нагадаємо, внаслідок сильних снігопадів у деяких Хмельницької області сніговий покрів вже сягає 50 см. Найбільше снігу випало у Волочиському, Красилівському, Ізяславському, Старокостянтинівському та Шепетівському районах. На автошляхи області, окрім спецтехніки комунальних підприємств, виїхала вся наявна техніка ДСНС у Хмельницькій області. За інформацією оперативного штабу з надзвичайних ситуацій, в області спостерігається погіршення погодних умов, йде сніг, хуртовина, на дорогах ожеледиця. У посиленому режимі, окрім комунальних служб, працює патрульна поліція і поліцейські підрозділи ГУНП у Хмельницькій області.