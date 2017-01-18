Вблизи Донецка возросла активность ДРГ боевиков - "Информационное сопротивление"

"В районе Донецка, на участке от Спартака до Старомихайловки, отмечается повышенная интенсивность действий ДРГ оккупантов, действующих с применением различных оптических средств ведения разведки. Кроме ДРГ, укомплектованных российскими наемниками и подготовленными местными боевиками, отмечается появление на этом участке как минимум одной штатной ДРГ спецназа ГРУ ГШ ВС РФ, это подразделение имеет современное вооружение и снаряжение, бойцы отличаются высоким уровнем подготовки. В задачах ДРГ - разведка участка обороны ВСУ в районе донецкого аэропорта ", - говорится в сообщении.

Напомним, боевики в Луганской области обстреляли опергруппу полиции .