Поблизу Донецька зросла активність ДРГ бойовиків - "Інформаційний спротив"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. На ділянці від Спартака до Старомихайлівки у Донецькій області спостерігається підвищення інтенсивності дій диверсійно-розвідувальних груп бойовиків. Про це на своїй сторінці у Fаcebook написав координатор групи “Інформаційний спротив” Дмитро Тимчук, передає УНН.
“У районі Донецька, на ділянці від Спартака до Старомихайлівки, відзначається підвищена інтенсивність дій ДРГ окупантів, що діють із застосуванням різних оптичних засобів ведення розвідки. Крім ДРГ, укомплектованих російськими найманцями і підготовленими місцевими бойовиками, відзначається поява на цій ділянці як мінімум однієї штатної ДРГ спецназу ГРУ ГШ ЗС РФ, цей підрозділ має сучасне озброєння і спорядження, бійці відрізняються високим рівнем підготовки. У завданнях ДРГ — розвідка ділянки оборони ЗСУ в районі донецького аеропорту”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, бойовики на Луганщині обстріляли опергрупу поліції.