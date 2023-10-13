Избиение двух мужчин в тернопольском ТЦК: двух военных отправили под ночной домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Тернопольский горрайонный суд избрал меры пресечения двум работникам Тернопольского военкомата, которых подозревают в пытках. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передает УНН.
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«Тернопольский горрайонный суд избрал меры пресечения – ночной домашний арест двум работникам Тернопольского Объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Также обоих отстранили от занимаемых должностей», - сообщает Государственное бюро расследований.
Контекст
Накануне ГБР сообщило о подозрении в пытках командиру и солдату-гранатометчику отдела охраны этого военкомата.
Следователи установили, что 6 октября, около 22:00, в центре Тернополя солдат-гранатометчик с другими военнослужащими остановили местного жителя для проверки документов. Выяснив, что мужчина родился в российском Мурманске, ему предложили проехать в военкомат.
«После отказа тернополянина силой затолкали в автомобиль, нанося при этом удары, и доставили в помещение ТЦК», — сообщают правоохранители.
Впоследствии, в соцсетях появилось видео, как его и еще одного мобилизованного военные избили в помещении ТЦК.
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