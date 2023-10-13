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Побиття двох чоловіків у тернопільському ТЦК: двох військових відправили під нічний домашній арешт

Побиття двох чоловіків у тернопільському ТЦК: двох військових відправили під нічний домашній арешт

Київ • УНН

 • 317533 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Тернопільський міськрайонний суд обрав запобіжні заходи двом працівникам Тернопільського військкомату, яких підозрюють у катуванні. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДБР, передає УНН.

Цитата

«Тернопільський міськрайонний суд обрав запобіжні заходи – нічний домашній арешт двом працівникам Тернопільського Об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Також обох відсторонили від займаних посад», - повідомляє Державне бюро розслідувань.

Контекст

Напередодні ДБР повідомило про підозру у катуванні командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони цього військкомату.

Слідчі встановили, що 6 жовтня, близько 22:00, у середмісті Тернополя солдат-гранатометник з іншими військовослужбовцями зупинили місцевого мешканця для перевірки документів. З’ясувавши, що чоловік народився у російському Мурманську, йому запропонували проїхати до військкомату.

«Після відмови тернополянина силоміць заштовхали до автомобіля, завдаючи при цьому ударів, та доправили до приміщення ТЦК», — повідомляють правоохоронці.

Згодом, у соцмережах з’явилося відео, як його та іще одного мобілізованого військові побили у приміщенні ТЦК.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ДБР розслідує 260 проваджень щодо порушень у військкоматах та ВЛК

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