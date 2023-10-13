Побиття двох чоловіків у тернопільському ТЦК: двох військових відправили під нічний домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Тернопільський міськрайонний суд обрав запобіжні заходи двом працівникам Тернопільського військкомату, яких підозрюють у катуванні. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДБР, передає УНН.
Цитата
«Тернопільський міськрайонний суд обрав запобіжні заходи – нічний домашній арешт двом працівникам Тернопільського Об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Також обох відсторонили від займаних посад», - повідомляє Державне бюро розслідувань.
Контекст
Напередодні ДБР повідомило про підозру у катуванні командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони цього військкомату.
Слідчі встановили, що 6 жовтня, близько 22:00, у середмісті Тернополя солдат-гранатометник з іншими військовослужбовцями зупинили місцевого мешканця для перевірки документів. З’ясувавши, що чоловік народився у російському Мурманську, йому запропонували проїхати до військкомату.
«Після відмови тернополянина силоміць заштовхали до автомобіля, завдаючи при цьому ударів, та доправили до приміщення ТЦК», — повідомляють правоохоронці.
Згодом, у соцмережах з’явилося відео, як його та іще одного мобілізованого військові побили у приміщенні ТЦК.
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