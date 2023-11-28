Победительница конкурса "Делай свое" открыла пиццерию в селе в Черкасской области
Наталья Михайленко победила в конкурсе бизнес-идей "Делай свое" и открыла пиццерию в Ивангороде.
Жителям Киевщины вернули свет после отключений в результате непогоды
В Киевской области восстановлено электроснабжение во всех домах, которые были обесточены из-за непогоды, а на дорогах продолжается расчистка снега.
В Мариуполе зафиксировали повышенный уровень радиации
В Мариуполе на пляже Песчаный зафиксировали уровень радиации 4,04 мкЗв/г, что в 15,5 раза превышает безопасный уровень 0,26 мкЗв/г.
Макрон обсудил с руководителем МАГАТЭ ситуацию на Запорожской АЭС
Президент Франции Макрон встретился с Генеральным директором МАГАТЭ Гросси, подтвердив поддержку МАГАТЭ и суверенитета Украины над Запорожской АЭС, а также отметил важность роли МАГАТЭ в обеспечении ядерной безопасности.
россияне за сутки ударили по Запорожской области 64 раза: есть разрушения
Российские войска обстреляли Запорожскую область Украины 64 раза за сутки, повредив здания и инфраструктуру, но не вызвав жертв среди гражданского населения. Атаки включали удары с беспилотников по двум городам и артиллерийские обстрелы на многих участках фронта.
Из Украины запустят новый поезд в Будапешт и Вену
Укрзализныця объявила об открытии с 10 декабря нового прямого железнодорожного маршрута из Киева в Вену через Будапешт, предусматривающего удобные ночные переезды и более низкие цены на билеты по сравнению с текущими вариантами. Онлайн-продажа билетов на международный сегмент начнется в ближайшие недели
Зеленский подписал указ о выходе Украины из еще одного соглашения между государствами-членами СНГ: о чем идет речь
Президент Украины Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения СНГ о социальных и правовых гарантиях для военнослужащих.
В результате обстрела Очакова на Николаевщине повреждены дома
Российские войска обстреляли Очаков в Николаевской области, нанеся частичные повреждения жилым домам, пострадавших нет, сообщил глава Николаевской областной военной администрации.
Из-за непогоды до сих пор перекрыты восемь дорог, более 400 населенных пунктов без света
Из-за снегопада заблокировано движение на восьми дорогах в Кировоградской и Николаевской областях Украины, а 411 населенных пунктов в 11 регионах обесточены.
В Запорожье прогремел взрыв - СМИ
Сообщалось о взрыве в Запорожье, а Воздушные силы предупредили о потенциальной угрозе баллистических ракет в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.