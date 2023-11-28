Победительница конкурса "Делай свое" открыла пиццерию в селе в Черкасской области

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50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу
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50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

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Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
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Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

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В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
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В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

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Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
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Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

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Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
  •  131590 просмотра

Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

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Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
  •  136106 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

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В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
  •  133339 просмотра

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

Эксклюзив
Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней
27 ноября  •  130240 просмотра

Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  284025 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

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Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
24 ноября  •  439196 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
24 ноября  •  193981 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

Эксклюзив
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
24 ноября  •  442320 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Эксклюзив
Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря
27 ноября  •  61157 просмотра

Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря

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Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
24 ноября  •  213184 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  31952 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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публикации
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

24 ноября  •  439196 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
Эксклюзив

24 ноября  •  442320 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  383757 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  362648 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  360540 просмотра
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Новости по теме

Победительница конкурса "Делай свое" открыла пиццерию в селе в Черкасской области

Наталья Михайленко победила в конкурсе бизнес-идей "Делай свое" и открыла пиццерию в Ивангороде.

Общество •   •  6016 просмотра
Победительница конкурса "Делай свое" открыла пиццерию в селе в Черкасской области

Жителям Киевщины вернули свет после отключений в результате непогоды

В Киевской области восстановлено электроснабжение во всех домах, которые были обесточены из-за непогоды, а на дорогах продолжается расчистка снега.

Общество •   •  7873 просмотра
Жителям Киевщины вернули свет после отключений в результате непогоды

В Мариуполе зафиксировали повышенный уровень радиации

В Мариуполе на пляже Песчаный зафиксировали уровень радиации 4,04 мкЗв/г, что в 15,5 раза превышает безопасный уровень 0,26 мкЗв/г.

Война •   •  16446 просмотра
В Мариуполе зафиксировали повышенный уровень радиации

Макрон обсудил с руководителем МАГАТЭ ситуацию на Запорожской АЭС

Президент Франции Макрон встретился с Генеральным директором МАГАТЭ Гросси, подтвердив поддержку МАГАТЭ и суверенитета Украины над Запорожской АЭС, а также отметил важность роли МАГАТЭ в обеспечении ядерной безопасности.

Политика •   •  14644 просмотра
Макрон обсудил с руководителем МАГАТЭ ситуацию на Запорожской АЭС

россияне за сутки ударили по Запорожской области 64 раза: есть разрушения

Российские войска обстреляли Запорожскую область Украины 64 раза за сутки, повредив здания и инфраструктуру, но не вызвав жертв среди гражданского населения. Атаки включали удары с беспилотников по двум городам и артиллерийские обстрелы на многих участках фронта.

Война •   •  15485 просмотра
россияне за сутки ударили по Запорожской области 64 раза: есть разрушения

Из Украины запустят новый поезд в Будапешт и Вену

Укрзализныця объявила об открытии с 10 декабря нового прямого железнодорожного маршрута из Киева в Вену через Будапешт, предусматривающего удобные ночные переезды и более низкие цены на билеты по сравнению с текущими вариантами. Онлайн-продажа билетов на международный сегмент начнется в ближайшие недели

Общество •   •  18673 просмотра
Из Украины запустят новый поезд в Будапешт и Вену

Зеленский подписал указ о выходе Украины из еще одного соглашения между государствами-членами СНГ: о чем идет речь

Президент Украины Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения СНГ о социальных и правовых гарантиях для военнослужащих.

Политика •   •  30666 просмотра
Зеленский подписал указ о выходе Украины из еще одного соглашения между государствами-членами СНГ: о чем идет речь

В результате обстрела Очакова на Николаевщине повреждены дома

Российские войска обстреляли Очаков в Николаевской области, нанеся частичные повреждения жилым домам, пострадавших нет, сообщил глава Николаевской областной военной администрации.

Война •   •  30088 просмотра
В результате обстрела Очакова на Николаевщине повреждены дома

Из-за непогоды до сих пор перекрыты восемь дорог, более 400 населенных пунктов без света

Из-за снегопада заблокировано движение на восьми дорогах в Кировоградской и Николаевской областях Украины, а 411 населенных пунктов в 11 регионах обесточены.

Общество •   •  27110 просмотра
Из-за непогоды до сих пор перекрыты восемь дорог, более 400 населенных пунктов без света

В Запорожье прогремел взрыв - СМИ

Сообщалось о взрыве в Запорожье, а Воздушные силы предупредили о потенциальной угрозе баллистических ракет в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Война •   •  31821 просмотра
В Запорожье прогремел взрыв - СМИ