Победительница конкурса "Делай свое" открыла пиццерию в селе в Черкасской области

Победительница конкурса бизнес-идей "Делай свое" Наталья Михайленко открыла пиццерию в селе Ивангород, что в Черкасской области, передает УНН.

Детали

Отметим, что женщина была одной из почти 700 участников, которые подавались на конкурс бизнес-идей от благотворительного фонда "МХП-Громаде". И стала его триумфатором. На развитие собственного дела она получила 100 тыс. гривен. За эти средства она приобрела оборудование и открыла пиццерию.

"Приятно, когда маленькие села развиваются. Примером этого являются проекты "Делай свое". Почти все победители - это люди из небольших громад, они там живут и стремятся их улучшить: одни возрождают что-то забытое, другие - приумножают новое, современное. Но всех их объединяет одно - стремление сделать свой населенный пункт лучше, развивать его. Эти люди приносят благополучие здесь, где живут, а не уезжают его искать в других местах. Поэтому, благотворительный фонд "МХП-Громаде" поддерживает таких инициативных людей, дает им понять, что в своей стране они не одни. Рядом есть те, кто всегда подставят надежное плечо. Вместе делаем важное", - рассказывает представитель БФ "МХП-Громаде" Татьяна Полищук.

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Напомним

В конце мая организаторы конкурса бизнес-идей для предпринимателей в малых городах и селах "Делай свое" объявили победителей 2023 года. В этом году благотворительный фонд "МХП-Громаде", который был организатором конкурса, поддержал 80 бизнес-проектов на общую сумму более 7,4 млн грн. Всего было получено 615 заявок от малых предпринимателей со всей страны. В частности, больше всего бизнес-идей подавали в Киевской (22%), Черкасской (12%), Днепропетровской (11%), Винницкой (9%) и Львовской (9%) областях.

Основными критериями для отбора победителей стали инновационность проектов, экономическая составляющая, создание новых рабочих мест, социальная значимость и привлечение к бизнесу или работе переселенцев.

Грантовую поддержку получили как действующие бизнесы, которые расширяются или релоцируются, так и предприниматели, которые имеют бизнес-идею и только ищут финансирование для ее реализации.

Справка

"МХП-Громаде" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.