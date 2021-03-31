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Увидев, бросилась спасать: в 17-метровый колодец вслед за маленьким ребенком упала его мать

Киев  •  УНН

 • 103834 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Хмельницкой области пятилетний ребенок упал в 17-метровый колодец. Увидев это, мать бросилась за девочкой и также оказалась в колодце. Ребенок получил перелом ноги. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Цитата:

"Вчера вечером в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в пгт Летичев в колодец упал пятилетний ребенок и его мать", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на место происшествия направились спасатели.

"Прибывшие по вызову бойцы ГСЧС с помощью спасательной веревки спустились в колодец, вытащили девочку и передали ее медикам, а дальше вытащили женщину. В результате инцидента ребенок получил перелом ноги, мать не пострадала. Травмированную забрали медики для дальнейшего обследования", - отмечается в сообщении.

В ГСЧС рассказали, что по словам женщины, ее ребенок упал в заброшенный колодец. Увидев это, мать бросилась за девочкой.

"К счастью, обе остались живы. К слову, глубина колодца 17 метров", - добавили в ГСЧС.

Добавим

Случаи падения людей в колодцы происходят время от времени, некоторые из них - трагические. Так, в Черниговской области спасатели недавно достали из колодца тело 81-летней женщины. А в Житомирской области мужчина утонул в колодце на собственном дворе.

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