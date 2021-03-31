Увидев, бросилась спасать: в 17-метровый колодец вслед за маленьким ребенком упала его мать
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Хмельницкой области пятилетний ребенок упал в 17-метровый колодец. Увидев это, мать бросилась за девочкой и также оказалась в колодце. Ребенок получил перелом ноги. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
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"Вчера вечером в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в пгт Летичев в колодец упал пятилетний ребенок и его мать", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что на место происшествия направились спасатели.
"Прибывшие по вызову бойцы ГСЧС с помощью спасательной веревки спустились в колодец, вытащили девочку и передали ее медикам, а дальше вытащили женщину. В результате инцидента ребенок получил перелом ноги, мать не пострадала. Травмированную забрали медики для дальнейшего обследования", - отмечается в сообщении.
В ГСЧС рассказали, что по словам женщины, ее ребенок упал в заброшенный колодец. Увидев это, мать бросилась за девочкой.
"К счастью, обе остались живы. К слову, глубина колодца 17 метров", - добавили в ГСЧС.
Добавим
Случаи падения людей в колодцы происходят время от времени, некоторые из них - трагические. Так, в Черниговской области спасатели недавно достали из колодца тело 81-летней женщины. А в Житомирской области мужчина утонул в колодце на собственном дворе.