Побачивши, кинулася рятувати: у 17-метровий колодязь вслід за малою дитиною впала її мати
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У Хмельницькій області п’ятирічна дитина впала у 17-метровий колодязь. Побачивши це, матір кинулася за дівчинкою та також опинилася в колодязі. Дитина отримала перелом ноги. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
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“Учора надвечір до Служби порятунку "101“ надійшло повідомлення про те, що в смт Летичів у колодязь впала п’ятирічна дитина та її мати”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що на місце події негайно направилися рятувальники.
“Прибувши за викликом, бійці ДСНС за допомогою рятувальної мотузки спустилися в колодязь, дістали дівчинку та передали її медикам, а далі витягнули жінку. Внаслідок інциденту дитина отримала перелом ноги, мати не постраждала. Травмовану забрали медики для подальшого обстеження”, — зазначається в повідомленні.
У ДСНС розповіли, що зі слів жінки, її дитина упала до занедбаного колодязя. Побачивши це, матір кинулася за дівчинкою.
“На щастя, обоє залишилися живими. До слова, глибина колодязя 17 метрів”, — додали в ДСНС.
Додамо
Випадки падіння людей у колодязі стаються час від часу, деякі з них - трагічні. Так, на Чернігівщині рятувальники нещодавно дістали з колодязя тіло 81-річної жінки. А в Житомирській області чоловік втопився в колодязі на власному подвір’ї.