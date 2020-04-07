Увидеть мир, не выходя из дома: лучшие места, которые можно посетить виртуально
Киев • УНН
Оставайтесь дома и посещайте достопримечательности
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Виртуальные экскурсии и путешествия в современном мире давно перестали быть чем-то невообразимым, а в свете глобального карантина их популярность лишь возросла. В этой связи УНН собрал для вас небольшой перечень мест, куда можно отправиться, не покидая собственной квартиры.
Музей изобразительных искусств д’Орсе был основан ещё в 1986 году и является третьим по популярности музеем мира. В нем собраны экземпляры европейской живописи и скульптуры периода 1850—1910 годов.
Музей даёт возможность буквально прогуляться по галерее, и ближе познакомиться с работами таких знаменитых творцов как Моне, Сезанн, Гоген и многие другие.
Художественный музей хранит самую крупную в мире коллекцию картин и рисунков не только великого и загадочного Винсента ван Гога, но и его не менее известных современников, включая Гогена, Сёра, Синьяка, Моне и Пикассо.
Любой желающий может теперь, не покидая диван, оценить более 200 картин, 500 рисунков и более 750 личных писем ван Гога.
Главный историко-археологический музей Британской империи и один из крупнейших музеев в мире, расположенный в самом сердце Лондона. Музей позволяет виртуальным посетителям осмотреть древнейшие из его экспанатов.
Музей имеет интересную концепцию онлайн-туров, разделив свои экспонаты по эпохам и географической принадлежности.
Музей Лувра является одним из крупнейших и художественных музеев мира и наверняка самый популярный из них. Во многом из-за этого, Лувр одним из первых закрылся на карантин. Вместо традиционного посещения он предлагает онлайн-экскурсии, где каждый желающий может «прогуляться» по музею и ознакомиться с экспонатами.
Один из самых известных и престижных оперных театров мира также объявил о закрытии для посетителей в связи с глобальной пандемией, однако всё ещё транслирует выступления некоторых из своих самых знаменитых шоу для публики.
Расписание шоу было опубликовано в середине мая и еженедельно обновляется.
Исследовать экстерьер знаменитого индийского мавзолея-мечети с высоты полёта птицы, а точнее вертолёта, можно благодаря виртуальному туру Air Pano. Он предоставляет захватывающий дух вид на мечеть, гигантские главные врата и многие достопримечательности окрестностей.
Великая Китайская стена (Китай)
Крупнейший памятник архитектуры длиной почти 9000 км была построеная в древнем Китае еще в третьем веке до нашей эры. Пройти по ней от начала до конца теперь тоже можно виртуально, причём сделать это гораздо проще чем физически пройти всю стену.
Храм Святого Семейства/Саграда Фамилия (Барселона)
Знаменитый проект Антонио Гауди, начал строиться ещё в девятнадцатом веке. Искупительный храм возводится полностью за счет частных пожертвований и продажи билетов. Саграду ежегодно посещают более 2,5 миллионов туристов, хотя строительство храма до сих пор не завершено. Но сегодня посетить её можно и онлайн.
Сикстинская капелла была построена ещё в 1473—1481 годах. В наши дни Капелла — это музей и выдающийся памятник Возрождения, который используется также для проведения конклавов, на которых кардиналы избирают нового Папу римского. Сикстинскую капеллу также можно посетить путём виртуального тура.
Один из самых знаменитых археологических памятников в мире, и самых загадочных. Строительство Стоунхенджа датируется между третим и первым веком до нашей эры. Посещая памятник виртуально, можно увидеть камни крупным планом, увеличить изображение и посмотреть видеоролики о них.
Бонус – почти что угодно (Google)
Интернет-платформа Arts & Culture от Google предоставляет виртуальный доступ к произведениям искусства, историческим достопримечательностям и популярнейшим туристическим объектам.
По данным Fast Company, Google Arts & Culture объединилась с более чем 2500 музеями и галереями по всему миру, чтобы предоставить всем желающим виртуальные туры и онлайн-экспонаты некоторых из самых известных музеев мира.