Увидеть мир, не выходя из дома: лучшие места, которые можно посетить виртуально

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Виртуальные экскурсии и путешествия в современном мире давно перестали быть чем-то невообразимым, а в свете глобального карантина их популярность лишь возросла. В этой связи УНН собрал для вас небольшой перечень мест, куда можно отправиться, не покидая собственной квартиры.

Музей Орсе (Париж)

Музей изобразительных искусств д’Орсе был основан ещё в 1986 году и является третьим по популярности музеем мира. В нем собраны экземпляры европейской живописи и скульптуры периода 1850—1910 годов.

Музей даёт возможность буквально прогуляться по галерее, и ближе познакомиться с работами таких знаменитых творцов как Моне, Сезанн, Гоген и многие другие.

Музей ван Гога (Амстердам)

Художественный музей хранит самую крупную в мире коллекцию картин и рисунков не только великого и загадочного Винсента ван Гога, но и его не менее известных современников, включая Гогена, Сёра, Синьяка, Моне и Пикассо.

Любой желающий может теперь, не покидая диван, оценить более 200 картин, 500 рисунков и более 750 личных писем ван Гога.

Британский музей (Лондон)

Главный историко-археологический музей Британской империи и один из крупнейших музеев в мире, расположенный в самом сердце Лондона. Музей позволяет виртуальным посетителям осмотреть древнейшие из его экспанатов.

Музей имеет интересную концепцию онлайн-туров, разделив свои экспонаты по эпохам и географической принадлежности.

Лувр (Париж)

Музей Лувра является одним из крупнейших и художественных музеев мира и наверняка самый популярный из них. Во многом из-за этого, Лувр одним из первых закрылся на карантин. Вместо традиционного посещения он предлагает онлайн-экскурсии, где каждый желающий может «прогуляться» по музею и ознакомиться с экспонатами.

Метрополитен-опера (Нью-Йорк)

Один из самых известных и престижных оперных театров мира также объявил о закрытии для посетителей в связи с глобальной пандемией, однако всё ещё транслирует выступления некоторых из своих самых знаменитых шоу для публики.

Расписание шоу было опубликовано в середине мая и еженедельно обновляется.

Тадж-Махал (Агра)

Исследовать экстерьер знаменитого индийского мавзолея-мечети с высоты полёта птицы, а точнее вертолёта, можно благодаря виртуальному туру Air Pano. Он предоставляет захватывающий дух вид на мечеть, гигантские главные врата и многие достопримечательности окрестностей.

Великая Китайская стена (Китай)

Крупнейший памятник архитектуры длиной почти 9000 км была построеная в древнем Китае еще в третьем веке до нашей эры. Пройти по ней от начала до конца теперь тоже можно виртуально, причём сделать это гораздо проще чем физически пройти всю стену.

Храм Святого Семейства/Саграда Фамилия (Барселона)

Знаменитый проект Антонио Гауди, начал строиться ещё в девятнадцатом веке. Искупительный храм возводится полностью за счет частных пожертвований и продажи билетов. Саграду ежегодно посещают более 2,5 миллионов туристов, хотя строительство храма до сих пор не завершено. Но сегодня посетить её можно и онлайн.

Сикстинская капелла (Ватикан)

Сикстинская капелла была построена ещё в 1473—1481 годах. В наши дни Капелла — это музей и выдающийся памятник Возрождения, который используется также для проведения конклавов, на которых кардиналы избирают нового Папу римского. Сикстинскую капеллу также можно посетить путём виртуального тура.

Стоунхендж (Эймсбери)

Один из самых знаменитых археологических памятников в мире, и самых загадочных. Строительство Стоунхенджа датируется между третим и первым веком до нашей эры. Посещая памятник виртуально, можно увидеть камни крупным планом, увеличить изображение и посмотреть видеоролики о них.

Бонус – почти что угодно (Google)

Интернет-платформа Arts & Culture от Google предоставляет виртуальный доступ к произведениям искусства, историческим достопримечательностям и популярнейшим туристическим объектам.

По данным Fast Company, Google Arts & Culture объединилась с более чем 2500 музеями и галереями по всему миру, чтобы предоставить всем желающим виртуальные туры и онлайн-экспонаты некоторых из самых известных музеев мира.