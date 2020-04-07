Побачити світ, не виходячи з дому: кращі місця, які можна відвідати віртуально

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Віртуальні екскурсії та подорожі в сучасному світі давно перестали бути чимось неймовірним, а в світлі глобального карантину їх популярність лише зросла. У зв'язку з цим УНН зібрав для вас невеликий перелік місць, куди можна відправитися, не покидаючи власної квартири.

Музей Орсе (Париж)

Музей образотворчих мистецтв д'Орсе був заснований ще в 1986 році і є третім за популярністю музеєм світу. У ньому зібрані екземпляри європейського живопису і скульптури періоду 1850-1910 років.

Музей дає можливість буквально прогулятися галереями, і ближче познайомитися з роботами таких знаменитих творців як Моне, Сезанн, Гоген і багато інших.

Музей ван Гога (Амстердам)

Художній музей зберігає найбільшу в світі колекцію картин і малюнків не тільки великого і загадкового Вінсента ван Гога, але і його не менш відомих сучасників, включаючи Гогена, Сера, Сіньяка, Моне і Пікассо.

Будь-який бажаючий може тепер, не покидаючи диван, оцінити понад 200 картин, 500 малюнків і понад 750 особистих листів ван Гога.

Британський музей (Лондон)

Головний історико-археологічний музей Британської імперії і один з найбільших музеїв у світі, розташований в самому серці Лондона. Музей дозволяє віртуальним відвідувачам оглянути найдавніші з його експонатів.

Музей має цікаву концепцію онлайн-турів: експонати розподілені за епохами та географічною приналежністю.

Лувр (Париж)

Музей Лувру є одним з найбільших художніх музеїв світу і напевно найпопулярнішим з них. Багато в чому через це, Лувр одним з перших закрився на карантин. Замість традиційного відвідування він пропонує онлайн-екскурсії, де кожен бажаючий може «прогулятися» музеєм та ознайомитися з експонатами.

Метрополітен-опера (Нью-Йорк)

Один з найвідоміших і найпрестижніших оперних театрів світу також оголосив про закриття для відвідувачів у зв'язку з глобальною пандемією, проте все ще транслює виступи деяких зі своїх найзнаменитіших шоу для публіки.

Розклад шоу було опубліковано в середині травня і щотижня оновлюється.

Тадж-Махал (Агра)

Дослідити екстер'єр знаменитого індійського мавзолею-мечеті з висоти польоту птаха, а точніше вертольота, можна завдяки віртуальному туру Air Pano. Він відкриває вид на мечеть, гігантські головну браму і багато визначних пам'яток довкола від чого перехоплюэ дух.

Велика Китайська стіна (Китай)

Найбільший пам'ятник архітектури довжиною майже 9000 км було побудовано в стародавньому Китаї ще в третьому столітті до нашої ери. Пройти стыною від початку до кінця тепер теж можна віртуально, причому зробити це набагато простіше ніж фізично пройти всю стіну.

Храм Святого Сімейства/Саграда Фамілія (Барселона)

Знаменитий проект Антоніо Гауді, почав будуватися ще в дев'ятнадцятому столітті. Спокутний храм зводиться повністю за рахунок приватних пожертвувань і продажу квитків. Саграда щорічно відвідують більше 2,5 мільйонів туристів, хоча будівництво храму до сих пір не завершено. Але сьогодні відвідати її можна і онлайн.

Сикстинська капела (Ватикан)

Сикстинська капела була побудована ще в 1473-1481 роках. В наші дні Капела - це музей і видатна пам'ятка Відродження, яка використовується також для проведення конклавів, на яких кардинали обирають нового Папу римського. Сикстинську капелу також можна відвідати шляхом віртуального туру.

Стоунхендж (Еймсбері)

Одна з найзнаменитіших археологічних пам'яток в світі, і найзагадковіших. Будівництво Стоунхенджа датується між третім і першим століттям до нашої ери. Відвідуючи пам'ятник віртуально, можна побачити камені крупним планом, збільшити зображення і подивитися відеоролики про них.

Бонус - майже що завгодно (Google)

Інтернет-платформа Arts & Culture від Google надає віртуальний доступ до творів мистецтва, історичних пам'яток і найпопулярніших туристичних об'єктів.

За даними Fast Company, Google Arts & Culture об'єдналася з більш ніж 2500 музеями і галереями по всьому світу, щоб надати всім бажаючим віртуальні тури і онлайн-експонати деяких з найвідоміших музеїв світу.