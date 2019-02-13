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По всему миру 700 миллионов работающих людей живут за чертой бедности

По всему миру 700 миллионов работающих людей живут за чертой бедности

Киев  •  УНН

 • 11588 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Уровень безработицы в мире снизился, но условия труда для миллионов людей по-прежнему оставляют желать лучшего. Об этом говорится в новом докладе Международной организации труда (МОТ), сообщает УНН.

Доклад посвящен последним тенденциям на рынке труда.

По данным доклада, в 2018 году 3,3 миллиарда человек в мире имели работу. Однако большинство из них при этом получали мизерную заработную плату и трудились в тяжелых условиях.

"Занятость – это еще не гарантия достойного уровня жизни, 700 миллионов человек в мире живут в бедности или даже в нищете несмотря на то, что у них есть работа", - рассказал представитель МОТ Дамьян Гримшоу.

В МОТ сложившуюся ситуацию называют "дефицитом достойной работы" и предупреждают, что многим странам, скорее всего, не удастся достичь Цели устойчивого развития номер 8 к 2030 году.

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"Цель номер 8 касается не только всеобщей занятости, но также и качества занятости. Равенство и достойная работа – два главных фактора устойчивого развития", - сказала заместитель Генерального директора МОТ Дебора Гринфилд.

В МОТ отмечают, что в вопросе гендерного равенства на рынке труда не удалось достичь почти никакого прогресса. Лишь 48 процентов женщин работают. Среди мужчин этот показатель составляет 75 процентов. При этом 20 процентов молодежи в мире не работает и не учится.

В докладе МОТ также сообщается, что неформальная занятость по-прежнему остается на очень высоком уровне. 2 миллиарда человек – около 61 процента трудящихся – работают в неформальном секторе.

В тоже время Европе уровень безработицы опустился до самой низкой отметки за последнее десятилетие и будет продолжать снижаться вплоть до 2020 года.

В странах Восточной Европы число занятых людей несколько уменьшится в ближайшие два года, однако одновременно значительно сократится и численность трудоспособного населения. Таким образом, тенденция сохранится – уровень безработицы будет снижаться. В странах Центральной Азии основной проблемой остается занятость в неформальном секторе экономики – этот показатель составляет около 43 процентов.

Как сообщал УНН, за последнее десятилетие количество миллиардеров в мире почти вдвое увеличилось.

Напомним, эксперт рассказал, как побороть бедность украинцев.

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