Назван самый востребованный навык выпускника вуза через 10 лет

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 68291 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 91176 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 132684 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131802 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130692 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125480 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162255 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117862 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141451 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145294 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 февраля. УНН. Наиболее востребованным навыком выпускника высшего учебного заведения к 2030 году будет умение общаться с людьми. Об этом со ссылкой на данные опроса экспертов сообщает пресс-центр ООН, передает УНН.

"К 2030 году самым востребованным навыком выпускника ВУЗа будет умение общаться с людьми, навыки практической работы будут цениться во вторую очередь, и только потом работодатели обратят внимание на академические знания", - сообщили в ООН.

Таковы результаты опроса 645 ведущих экспертов.

Напомним, в Госслужбе занятости заявили, что в больших городах до 90% безработных имеют высшее образование.

Одна из проблем украинского рынка труда - профессионально-квалификационный дисбаланс. В частности чрезмерное количество людей с высшим образованием, что не дает гарантий трудоустройства, указывают в службе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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