Назван самый востребованный навык выпускника вуза через 10 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Наиболее востребованным навыком выпускника высшего учебного заведения к 2030 году будет умение общаться с людьми. Об этом со ссылкой на данные опроса экспертов сообщает пресс-центр ООН, передает УНН.
"К 2030 году самым востребованным навыком выпускника ВУЗа будет умение общаться с людьми, навыки практической работы будут цениться во вторую очередь, и только потом работодатели обратят внимание на академические знания", - сообщили в ООН.
Таковы результаты опроса 645 ведущих экспертов.
Напомним, в Госслужбе занятости заявили, что в больших городах до 90% безработных имеют высшее образование.
Одна из проблем украинского рынка труда - профессионально-квалификационный дисбаланс. В частности чрезмерное количество людей с высшим образованием, что не дает гарантий трудоустройства, указывают в службе.