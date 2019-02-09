Названо найбільш затребуваний навик випускника вишу через 10 років
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Найбільш затребуваним навиком випускника вищого навчального закладу до 2030 року буде вміння спілкуватися з людьми. Про це з посиланням на дані опитування експертів повідомляє прес-центр ООН, передає УНН.
"До 2030 року найбільш затребуваним навиком випускника ВНЗ буде вміння спілкуватися з людьми, навички практичної роботи будуть цінуватися у другу чергу, і тільки потім роботодавці звернуть увагу на академічні знання", - повідомили в ООН.
Такими є результати опитування 645 провідних експертів.
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