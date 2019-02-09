Названо найбільш затребуваний навик випускника вишу через 10 років

"До 2030 року найбільш затребуваним навиком випускника ВНЗ буде вміння спілкуватися з людьми, навички практичної роботи будуть цінуватися у другу чергу, і тільки потім роботодавці звернуть увагу на академічні знання", - повідомили в ООН.

Такими є результати опитування 645 провідних експертів.

Нагадаємо, у Держслужбі зайнятості заявили, що у великих містах до 90% безробітних мають вищу освіту.

Одна з проблем українського ринку праці - професійно-кваліфікаційний дисбаланс. Зокрема надмірна кількість людей з вищою освітою, яка не дає гарантій працевлаштування, вказують у службі.