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По всьому світу 700 мільйонів людей з роботою живуть за межею бідності

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Рівень безробіття в світі знизився, але умови праці для мільйонів людей як і раніше залишають бажати кращого. Про це йдеться в новій доповіді Міжнародної організації праці (МОП), повідомляє УНН.

Доповідь присвячена останнім тенденціям на ринку праці.

За даними доповіді, в 2018 році 3,3 мільярда людей у світі мали роботу. Однак більшість з них при цьому отримували мізерну заробітну плату і працювали у важких умовах.

"Зайнятість - це ще не гарантія гідного рівня життя, 700 мільйонів людей у світі живуть в бідності або навіть в злиднях незважаючи на те, що у них є робота", - розповів представник МОП Дам'ян Гримшоу.

У МОП ситуацію, що склалася називають "дефіцитом гідної роботи" і попереджають, що багатьом країнам, швидше за все, не вдасться досягти Цілей сталого розвитку номер 8 до 2030 року.

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"Мета номер 8 стосується не тільки загальної зайнятості, але також і якості зайнятості. Рівність і гідна робота - два головні чинники сталого розвитку", - сказала заступник Генерального директора МОП Дебора Грінфілд.

У МОП відзначають, що в питанні гендерної рівності на ринку праці не вдалося досягти майже ніякого прогресу. Лише 48 відсотків жінок працюють. Серед чоловіків цей показник становить 75 відсотків. При цьому 20 відсотків молоді в світі не працює і не вчиться.

У доповіді МОП також повідомляється, що неформальна зайнятість і раніше залишається на дуже високому рівні. 2 мільярди людей - близько 61 відсотка трудящих - працюють у неформальному секторі.

У той же час Європі рівень безробіття опустився до найнижчої позначки за останнє десятиліття і буде продовжувати знижуватися аж до 2020 року.

У країнах Східної Європи число зайнятих людей трохи зменшиться в найближчі два роки, проте одночасно значно скоротиться і чисельність працездатного населення. Таким чином, тенденція збережеться - рівень безробіття буде знижуватися. У країнах Центральної Азії основною проблемою залишається зайнятість у неформальному секторі економіки - цей показник становить близько 43 відсотків.

Як повідомляв УНН, за останнє десятиліття кількість мільярдерів у світі майже вдвічі збільшилася.

Нагадаємо, експерт розповів, як побороти бідність українців.

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