По всей Украине раздаются сирены воздушной тревоги
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. По состоянию на 03:30, 25 июня, воздушная тревога была объявлена в 23 областях Украины, информирует УНН.
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В последнее время, воздушная тревога распространилась на востоке, центре, севере, юге и западе страны.
Воздушную тревогу объявили в 23 областях. Исключение – Херсонская область и АР Крым. Пока там информация отсутствует.
Отметим, что это уже вторая масштабная воздушная тревога за ночь.
Добавим
По данным пользователей соцсетей, в Харькове прозвучали как минимум 2 мощных взрыва.
Также в Запорожье и Днепре сообщают о взрывах.