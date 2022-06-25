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13:44 • 26407 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 40092 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 43279 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 20809 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 55912 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 58411 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
По всей Украине раздаются сирены воздушной тревоги

По всей Украине раздаются сирены воздушной тревоги

Киев • УНН

 • 920424 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. По состоянию на 03:30, 25 июня, воздушная тревога была объявлена в 23 областях Украины, информирует УНН.

Подробности

В последнее время, воздушная тревога распространилась на востоке, центре, севере, юге и западе страны.

Воздушную тревогу объявили в 23 областях. Исключение – Херсонская область и АР Крым. Пока там информация отсутствует.

Отметим, что это уже вторая масштабная воздушная тревога за ночь.

Добавим

По данным пользователей соцсетей, в Харькове прозвучали как минимум 2 мощных взрыва.

Также в Запорожье и Днепре сообщают о взрывах.

Украинские Национальные Новости

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