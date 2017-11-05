По всей России на акциях задержали почти 450 человек

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 52075 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 119607 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104198 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106931 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105778 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 96620 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104524 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102286 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 143917 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116340 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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По всей России на акциях задержали почти 450 человек

Киев  •  УНН

 • 11338 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. По всей России сегодня на акциях задержали 448 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные “ОВД-Инфо”.

По состоянию на 20:00 по киевскому времени в Москве больше всего задержанных — 339. В Санкт-Петербурге задержан 21 человек.

По предварительным данным, из задержанных в Москве 49 — несовершеннолетние. Задержанных в в российской столице развезли по 25 отделам полиции. В большую часть ОВД к задержанным не пускают защитников.

По неподтвержденным данным, задержанных в Москве допрашивают как свидетелей по уголовным делам по статьям 280 УК РФ (по делу Мальцева о призывах к экстремистской деятельности), 205 УК (террористический акт) и 212 УК РФ (массовые беспорядки). Ранее сообщалось о возбуждении в Москве уголовного дела по статьям 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков), в Санкт-Петербурге — по статье 205 УК РФ.

В нескольких ОВД, как сообщается, у задержанных собирают биоматериалы. Это может быть связано с делом о якобы найденной где-то взрывчатке. Отмечаетеся, что сотрудники СК РФ приезжали как минимум в 14 московских ОВД.

Указано, что около шестидесяти человек провели весь день в автозаках.

К этому времени в некоторых отделах уже закончили оформлять задержанных.

В ОВД "Коптево", как сообщается, оставляют на ночь человека с инвалидностью — к нему приехала "скорая помощь", врачи делают ему укол. Еще один задержанный мужчина с инвалидностью был доставлен в ОВД "Аэропорт".

На Исакиевской площади в Санкт-Петербурге сотрудники полиции ударили электрошокером человека, отказавшегося снять с лица маску, он потерял сознание. Где он находится сейчас, неизвестно.

Напомним, что ранее сообщалось о 412 задержанных .

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