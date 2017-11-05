По всей России на акциях задержали почти 450 человек

По состоянию на 20:00 по киевскому времени в Москве больше всего задержанных — 339. В Санкт-Петербурге задержан 21 человек.

По предварительным данным, из задержанных в Москве 49 — несовершеннолетние. Задержанных в в российской столице развезли по 25 отделам полиции. В большую часть ОВД к задержанным не пускают защитников.

По неподтвержденным данным, задержанных в Москве допрашивают как свидетелей по уголовным делам по статьям 280 УК РФ (по делу Мальцева о призывах к экстремистской деятельности), 205 УК (террористический акт) и 212 УК РФ (массовые беспорядки). Ранее сообщалось о возбуждении в Москве уголовного дела по статьям 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков), в Санкт-Петербурге — по статье 205 УК РФ.

В нескольких ОВД, как сообщается, у задержанных собирают биоматериалы. Это может быть связано с делом о якобы найденной где-то взрывчатке. Отмечаетеся, что сотрудники СК РФ приезжали как минимум в 14 московских ОВД.

Указано, что около шестидесяти человек провели весь день в автозаках.

К этому времени в некоторых отделах уже закончили оформлять задержанных.

В ОВД "Коптево", как сообщается, оставляют на ночь человека с инвалидностью — к нему приехала "скорая помощь", врачи делают ему укол. Еще один задержанный мужчина с инвалидностью был доставлен в ОВД "Аэропорт".

На Исакиевской площади в Санкт-Петербурге сотрудники полиции ударили электрошокером человека, отказавшегося снять с лица маску, он потерял сознание. Где он находится сейчас, неизвестно.

Напомним, что ранее сообщалось о 412 задержанных .