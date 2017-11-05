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По всій Росії на акціях затримали майже 450 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. По всій Росії сьогодні на акціях затримали 448 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані “ОВД-Инфо”.

Станом на 20:00 за київським часом в Москві найбільше затриманих — 339. У Санкт-Петербурзі затримано 21 особу.

За попередніми даними, із затриманих в Москві 49 — неповнолітні. Затриманих в в російській столиці розвезли по 25 відділах поліції. У більшу частину відділків поліції до затриманих не пускають захисників.

За непідтвердженими даними, затриманих в Москві допитують як свідків у кримінальних справах за статтями 280 КК РФ (у справі Мальцева про заклики до екстремістської діяльності), 205 КК (терористичний акт) і 212 КК РФ (масові заворушення). Раніше повідомлялося про порушення в Москві кримінальної справи за статтями 318 КК РФ (застосування насильства відносно представника влади) і 228 КК РФ (незаконне зберігання наркотиків), в Санкт-Петербурзі — за статтею 205 КК РФ.

У кількох відділках поліції, як повідомляється, у затриманих збирають біоматеріали. Це може бути пов’язано зі справою про нібито знайдену десь вибухівку. Вказано, що співробітники СК РФ приїжджали щонайменше в 14 московських відділків поліції.

Зазначено, що близько шістдесяти людей провели весь день в автозаках.

До цього часу в деяких відділах вже завершили оформляти затриманих.

У відділку “Коптєво”, як повідомляється, залишають на ніч людину з інвалідністю — до нього приїхала “швидка допомога”, лікарі роблять йому укол. Ще один затриманий чоловік з інвалідністю був доставлений в ОВД “Аеропорт”.

На Ісакієвській площі в Санкт-Петербурзі співробітники поліції вдарили електрошокером людину, яка відмовилася зняти з обличчя маску, вона втратила свідомість. Де вона зараз, невідомо.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось про 412 затриманих.

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