По всей Украине воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о взлете МиГ-31К в рф
Киев • УНН
По всей Украине объявлена воздушная тревога на фоне сообщения о взлете МиГ-31К, носителя ракет "Кинжал", с российского аэродрома в Моздоке
По всей Украине объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили о взлете у рф МиГ-31К, носителя ракет "Кинжал", передает УНН.
Детали
Воздушная тревога охватила все области Украины.
Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северный Кавказ). Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!
Напомним
По всей Украине воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о взлете МиГ-31К в рф
По всей Украине объявлена воздушная тревога на фоне сообщения о взлете МиГ-31К, носителя ракет "Кинжал", с российского аэродрома в Моздоке.
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