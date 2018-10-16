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По областям Украины направили 30 тысяч "пакетов малыша": кто может их получить

По областям Украины направили 30 тысяч "пакетов малыша": кто может их получить

Киев  •  УНН

 • 7886 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. В 23 области Украины направлено 30 тысяч "пакетов малыша", которые смогут получить все родители новорожденных детей, включая опекунов. Об этом сообщила заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Александра Чуркина на пресс-конференции, передал корреспондент УНН.

"На сегодня по стране транспортировано более 30 тысяч пакетов. У нас есть уже 23 региона, которые получат эти пакеты, и еще два региона, которые сейчас еще находятся на стадии обсуждения и документального оформления вопросов по получению на своей территории пакетов", - отметила замминистра.

По ее словам, эти "пакеты малыша" выдаются независимо от того, где мать родила малыша - будь то государственный роддом, будь то частный. Если же мать родила дома, процедура остается такой же: после регистрации новорожденного родители подают заявление в управление социальной защиты и получают "пакет малыша". Такой пакет выдается даже усыновителям или патронатной семье младенца в случае, если от ребенка отказались родители.

При этом она добавила, что такая помощь обеспечит родителей ребенка всем необходимым на первые 3 месяца жизни малыша, и вместе с денежными выплатами станет существенной помощью семье - в том числе, если она оказалась в трудных условиях.

"Пакет малыша" ни в коем случае не влияет на получение денежной выплаты - это отдельная дополнительная натуральная помощь, предоставляется каждому ребенку, который родился", - подчеркнула чиновница. Она также уточнила, что этот пакет не влияет на учет совокупного дохода семьи, претендующей на получение государственных льгот.

Напомним, по состоянию на 11 октября новоиспеченные родители Киева получили уже 1983 "пакетов малыша".

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в целом по стране к концу года около 110 тыс. маленьких украинцев получат от государства "пакеты малыша".

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