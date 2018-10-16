По областях України спрямували 30 тисяч "пакунків малюка": хто може їх отримати

"На сьогодні по країні транспортовано більше ніж 30 тисяч пакунків. В нас є вже 23 регіони, які отримають ці пакунки, і є ще два регіони, які наразі ще знаходяться на стадії обговорення і документального оформлення питань по отриманню на своїй території пакунків", - зазначила заступник міністра.

За її словами, ці "пакунки малюка" видаються незалежно від того, де мати народила малюка – чи то державний пологовий будинок, чи то приватний. Якщо ж мати народила вдома, процедура залишається такою самою: після реєстрації немовляти батьки подають заяву до управління соціального захисту і отримують "пакунок малюка". Такий пакунок видається навіть усиновителям чи патронатній родині немовляти у разі, якщо від дитини відмовились батьки.

При цьому вона додала, що така допомога забезпечить батьків дитини всім необхідним на перші 3 місяці життя малюка, і разом із грошовими виплатами стане суттєвою допомогою родині – в тому числі, якщо вона опинилася в скрутних умовах.

"Пакунок малюка" в жодному разі не впливає на отримання грошової виплати – це окрема додаткова натуральна допомога, яка надається кожній дитині, яка народилася", - підкреслила чиновниця. Вона також уточнила, що цей пакунок не впливає на урахування сукупного доходу родини, яка претендує на отримання державних пільг.

Нагадаємо, станом на 11 жовтня новоспечені батьки Києва отримали вже 1983 "пакунків малюка".

Раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що в цілому по країні до кінця року близько 110 тис. маленьких українців отримають від держави "пакунки малюка".