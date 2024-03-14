По Украине масштабная воздушная тревога, Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
  •  111178 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
  •  111790 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
  •  118409 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
  •  117564 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  107671 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  122282 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  120897 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118841 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  30822 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124739 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

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12 марта 2024, 09:24  •  180494 просмотра
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

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Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

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Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  317739 просмотра

По Украине масштабная воздушная тревога, Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики

Масштабная воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины, включая Киев, из-за угрозы ударов баллистических ракет с востока.

Война •   •  17483 просмотра
По Украине масштабная воздушная тревога, Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики

рф ночью массированно атаковала дронами объекты телеинфраструктуры Харьковщины - ОВА

Ночью россия осуществила массированную атаку беспилотников на телевизионную инфраструктуру в Харьковской области, а за сутки обстреляла около 15 населенных пунктов региона, повредив здания.

Война •   •  17906 просмотра
рф ночью массированно атаковала дронами объекты телеинфраструктуры Харьковщины - ОВА

В Николаевской области ночью уничтожили два "шахеда", враг из артиллерии обстрелял Очаков

Ночью в Николаевской области были сбиты два вражеских беспилотника "Шахед", а 13 марта несколько населенных пунктов, включая Очаков, были обстреляны российской артиллерией, без жертв.

Война •   •  15827 просмотра
В Николаевской области ночью уничтожили два "шахеда", враг из артиллерии обстрелял Очаков

Армия рф утром ударила по Харькову и области дронами и ракетой, повредила дома и больницу: показали последствия

Российские войска нанесли удар беспилотником и ракетой по жилым домам и нежилому зданию в Харькове, повредили больницу в Большом Бурлуке и жилые дома в Лозовой.

Война •   •  16712 просмотра
Армия рф утром ударила по Харькову и области дронами и ракетой, повредила дома и больницу: показали последствия

В Херсоне россияне попали в припортовую инфраструктуру, по области жертв нет

Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Херсонской области, повредив жилые дома, газопровод, портовую инфраструктуру, транспортные объекты и транспортные средства, но сообщений о жертвах среди гражданского населения не поступало.

Война •   •  17529 просмотра
В Херсоне россияне попали в припортовую инфраструктуру, по области жертв нет

Сегодня начинается регистрация на НМТ-2024: что стоит знать

Сегодня, 14 марта, в девять часов утра стартует регистрация для участия в нынешнем национальном мультипредметном тесте, которая продлится до 11 апреля включительно.

Общество •   •  18480 просмотра
Сегодня начинается регистрация на НМТ-2024: что стоит знать

За сутки погибло 970 военных рф

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 970 военнослужащих.

Война •   •  19908 просмотра
За сутки погибло 970 военных рф

Кривой Рог оплакивает 5 погибших жителей в результате российских атак

В Кривом Роге объявлен День траура после того, как в результате российских атак погибли 5 жителей города.

Война •   •  19452 просмотра
Кривой Рог оплакивает 5 погибших жителей в результате российских атак

российские войска совершили 290 обстрелов 7 населенных пунктов в Запорожской области

рф совершила 290 обстрелов 7 населенных пунктов Запорожской области, разрушив жилые дома и инфраструктуру.

Война •   •  21363 просмотра
российские войска совершили 290 обстрелов 7 населенных пунктов в Запорожской области

За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 64 авиационных атак, 93 залповых обстрела

За минувшие сутки произошло 79 боевых столкновений, во время которых рф нанесла 2 ракетных и 64 авиационных удара, а также 93 раза открывала огонь из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.

Война •   •  22419 просмотра
За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 64 авиационных атак, 93 залповых обстрела