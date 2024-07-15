По просьбе Украины: Литва прекратит бесплатное обучение украинских студентов

По просьбе Киеве Правительство Литвы больше не будет покрывать расходы на обучение для украинских беженцев, но некоторые университеты и колледжи оставят бесплатное обучение для студентов. Об этом пишет LRT, передает УНН.

Детали

В издании пояснили, что после начала полномасштабной войны украинские беженцы в Литве смогли учиться в высших учебных заведениях страны бесплатно.

Однако, с сентября этого года это не будет доступно для новых студентов, однако те, кто поступил раньше, все же смогут закончить обучение без оплаты.

Это желание украинской стороны. В Украине есть высшие учебные заведения, и на данный момент нет необходимости переводить обучение в другое место - заявили в литовском министерстве образования.

Отмечается также, что начиная с этого года, украинцы, которые закончили среднее образование и сдали выпускные экзамены в Литве, будут подчиняться тем же общим правилам поступления, что и граждане Литвы.

Таким образом смогут претендовать на бюджетные места в государственных университетах и колледжах.

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Дополнение

Несмотря на решение правительства прекратить финансовую поддержку украинских студентов, некоторые высшие учебные заведения - решили продолжать полностью или частично финансировать обучение украинских студентов. Это в частности Вильнюсский колледж, Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса и Университет Витовта Великого (VDU).

В частности, Вильнюсский колледж решил полностью профинансировать обучение всех граждан Украины, зачисленных в этом году, а также по возможности предоставить бесплатные общежития и стипендии.

Зато Вильнюсский технический университет планирует покрывать 40% стоимости обучения граждан Украины, а Каунасский VDU планирует предоставлять частичные стипендии для покрытия расходов на обучение и частично возмещать плату за общежитие.

Также Вильнюсский университет не намерен покрывать стоимость обучения для украинских студентов, но обещает предложить ежемесячные гранты в размере 300 евро и бесплатное проживание в общежитиях.

Пока не понятно, сколько украинских студентов примут эти учебные заведения.

Напомним

Первый заместитель Министра иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с Генеральным директором Общества Красного Креста Украины, чтобы обсудить вопросы подготовки специальных программ для возвращения украинцев из-за рубежа.