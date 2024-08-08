Киев • УНН
7 августа в 14:37 российские войска совершили артиллерийский обстрел Куцурубской громады Николаевской области. В результате атаки пострадавших не зафиксировано.
В Николаевской области за прошедшие сутки российские войска совершили артиллерийский обстрел Куцурубской громады. В результате атаки пострадавших не зафиксировано. Об этом сообщил в четверг глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Днем, 7 августа, в 14:37 враг нанес артиллерийский обстрел по Куцурубской громаде. Пострадавших нет
На Миколаївщині пролунав вибух: що відомо7 августа 2024, 16:02 • 29110 просмотров