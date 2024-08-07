На Николаевщине прогремел взрыв: что известно

В Снигиревке на Николаевщине был слышен взрыв, сообщил начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта, передает УНН.

"Внимание. Был слышен взрыв. Прошу жителей города держаться подальше от окон, оставаться в безопасном месте до конца отбоя тревоги и соблюдать правило двух стен", - сообщил Кухта.

Ранее в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. В том числе и в Николаевской области.

Напомним

В Николаевской области в ночь на 7 августа силы противовоздушной обороны сбили 14 вражеских "шахедов", в результате падения обломков возникли два пожара сухой травы, обошлось без пострадавших.