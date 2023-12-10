По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения двух поездов в Италии

В воскресенье вечером 10 декабря на северо-востоке Италии в в результате столкновения двух поездов, которые двигались на низкой скорости, пострадали 17 человек. Об этом сообщили пожарные и итальянская железнодорожная компания, передает УНН. Отмечается, что авария привела к значительным перебоям в движении в этом районе.

Столкновение между Frecciarossa и региональным поездом на линии Болонья-Римини, между Фаэнцей и Форли сообщили пожарные, добавив, что операция по оказанию помощи завершена.

Представитель железнодорожной компании Trenitalia сказал, что в результате аварии люди получили легкие телесные повреждения и ушибы. Серьезных пострадавших нет, столкновение произошло на очень низкой скорости.

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По его словам, проводятся следственные действия для установления причин аварии. На фотографиях и видео, опубликованных в соцсетях, видно, как два поезда столкнулись и работают экстренные службы.