По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения двух поездов в Италии
Киев • УНН
Два поезда столкнулись на низкой скорости на северо-востоке Италии, в результате чего 17 человек получили легкие ранения; авария вызвала значительные перебои в движении на линии Болонья-Римини.
В воскресенье вечером 10 декабря на северо-востоке Италии в в результате столкновения двух поездов, которые двигались на низкой скорости, пострадали 17 человек. Об этом сообщили пожарные и итальянская железнодорожная компания, передает УНН. Отмечается, что авария привела к значительным перебоям в движении в этом районе.
Столкновение между Frecciarossa и региональным поездом на линии Болонья-Римини, между Фаэнцей и Форли
Представитель железнодорожной компании Trenitalia сказал, что в результате аварии люди получили легкие телесные повреждения и ушибы. Серьезных пострадавших нет, столкновение произошло на очень низкой скорости.
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По его словам, проводятся следственные действия для установления причин аварии. На фотографиях и видео, опубликованных в соцсетях, видно, как два поезда столкнулись и работают экстренные службы.
По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения двух поездов в Италии
Два поезда столкнулись на низкой скорости на северо-востоке Италии, в результате чего 17 человек получили легкие ранения; авария вызвала значительные перебои в движении на линии Болонья-Римини.
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