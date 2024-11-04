По меньшей мере 115 тяжелобольных и тяжелораненых украинцев находятся в российском плену - МИПЧ

Согласно информации из открытых источников, в российском плену находится около 115 тяжелобольных и тяжелораненых, однако эта цифра может быть не окончательной. Об этом рассказала координатор групп семей пленных и пропавших без вести МИПЧ Елена Белячкова во время пресс-конференции, передает УНН.

Из того, что нам удается общаться с освобожденными военнопленными, а также гражданскими, и по информации, которую мы получаем из открытых источников, - цифра около 115 тяжелобольных и тяжелораненых. Мы понимаем, что она далеко не окончательная и не объективная, в силу того, в каком состоянии возвращаются наши женщины и мужчины из плена - сообщила Белячкова.

Напомним

Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко во время пресс-конференции рассказал, что россия все еще не создала смешанную медицинскую комиссию для посещения военнопленных, хотя Украина сделала это еще летом 2023 года. Комиссия должна определять состояние здоровья пленных и способствовать репатриации тяжелораненых.

Есть более 150 мест, где рф удерживает военнопленных вместе с гражданскими - Координационный штаб