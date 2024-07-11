Вражеская армия нанесла по территории Макеевки Луганской области три удара с авиации, один - из реактивной системы залпового огня, применяла артиллерию и беспилотники. Об этом сообщает Луганская ОГА, пишет УНН.

Макеевку россияне обстреляли из различных видов вооружения. По территории села и вокруг нанесены три удара из авиации, один - из реактивной системы залпового огня, применялись артиллерия и беспилотники. От артиллерийского огня и БпЛА страдало и Невское, - проинформировал председатель Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

Детали

14 раз атаковали захватчики вблизи Грековки, Невского и Макеевки. Также они пытались продвинуться в Белогоровке.

Как отмечает областная госадминистрация, в оккупированном Северодонецке очередь в пенсионный фонд собрана на месяц вперед. Талон на прием к специалистам можно получить только на середину августа.

В случае если упустишь свое время - еще более 30 суток ожидания. За два года организация обслуживания осталась на крайне низком уровне. Правда, ввели электронную очередь - во время, когда интернет в городе отсутствует, - подчеркнули в ОВА.

Также сообщается, что рубежане не могут своевременно узнать, попало ли их жилье под так называемую "национализацию". Потому что большинство соответствующих объявлений публикуется только на подъездах домов. Ряд - в интернете, которого, как и в Северодонецке, в Рубежном у населения нет. Узнать об "отжиме" трудно, даже если живешь в другой части города или близлежащем селе.

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