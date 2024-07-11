Страна-террорист понесла потери: за сутки уничтожено 1110 человек личного состава
Киев • УНН
По данным Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки рф потеряла 1110 человек личного состава, 2 танка, 17 боевых бронированных машин, 59 артиллерийских систем, 4 РСЗО, 3 системы ПВО, 36 БпЛА оперативно-тактического уровня, 3 крылатые ракеты, 56 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
За минувшие сутки рф потеряла 1110 человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери россиян за период с 24.02.22 по 11.07.24:
- Личный состав: 555620 (+1110).
- Танки: 8182 (+2).
- Бронированные боевые машины: 15732 (+17).
- Артиллерийские системы: 15110 (+59).
- РСЗВ: 1119 (+4).
- Средства ППО: 886 (+3).
- Самолеты: 361.
- Вертолёты: 326.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 12009 (+36).
- Крылатые ракеты: 2392 (+3).
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 20325 (+56).
- Специальная техника: 2535 (+4).
Данные уточняются.
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