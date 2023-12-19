По Херсонской области россияне выпустили 495 снарядов, есть жертва

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли Херсонскую область 79 раз, известно об одном погибшем человеке, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За минувшие сутки противник совершил 79 обстрелов, выпустив 495 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 22 снаряда. Из-за российской агрессии 1 человек погиб - написал Прокудин в Telegram.

По словам главы ОВА, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; частное предприятие в Херсоне.

Напомним,

Силы обороны в ночь на 19 декабря уничтожили в Хмельницкой области два из двух запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed.