По Херсонской области россияне выпустили 495 снарядов, есть жертва
Киев • УНН
Российские войска совершили 79 обстрелов Херсонской области, в результате чего погиб один человек.
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли Херсонскую область 79 раз, известно об одном погибшем человеке, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
За минувшие сутки противник совершил 79 обстрелов, выпустив 495 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 22 снаряда. Из-за российской агрессии 1 человек погиб
По словам главы ОВА, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; частное предприятие в Херсоне.
Напомним,
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По Херсонской области россияне выпустили 495 снарядов, есть жертва
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