По Харьковской области враг нанес ракетный удар и вел обстрелы из артиллерии и минометов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Российские оккупанты обстреляли за минувшие сутки четыре района Харьковской области. В частности, дважды ударили по Волчанску из артиллерии и минометов. Повреждены 7 жилых домов. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
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«За прошедшие сутки враг продолжал терроризировать мирное население Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области», - написал Синегубов.
По его словам, в частности, под вражеским огнем находились Волчанск, Красная Заря, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Старица, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Лиман Первый и другие населенные пункты.
«Вчера около 17:25 враг нанес ракетный удар по селу Чистоводовка Изюмского района. Ракета попала в поле недалеко от жилых домов. Пострадавших и разрушений нет. За минувшие сутки враг дважды обстрелял Волчанск из артиллерии и минометов. Повреждены 7 жилых домов. К счастью, обошлось без пострадавших», - сообщил Синегубов.
Дополнение
Харьковскую область 4 мая российские войска обстреливали в четырех районах, обошлось без пострадавших среди гражданского населения.