По Харьковской области враг нанес ракетный удар и вел обстрелы из артиллерии и минометов

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«За прошедшие сутки враг продолжал терроризировать мирное население Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области», - написал Синегубов.

По его словам, в частности, под вражеским огнем находились Волчанск, Красная Заря, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Старица, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Лиман Первый и другие населенные пункты.

«Вчера около 17:25 враг нанес ракетный удар по селу Чистоводовка Изюмского района. Ракета попала в поле недалеко от жилых домов. Пострадавших и разрушений нет. За минувшие сутки враг дважды обстрелял Волчанск из артиллерии и минометов. Повреждены 7 жилых домов. К счастью, обошлось без пострадавших», - сообщил Синегубов.

Дополнение

Харьковскую область 4 мая российские войска обстреливали в четырех районах, обошлось без пострадавших среди гражданского населения.