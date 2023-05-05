На Харківщині другий день без постраждалих від обстрілів - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Харківську область минулої доби російські війська обстрілювали у чотирьох районах, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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Зі слів Синєгубова, протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області.
Зокрема, під ворожим вогнем перебували Червона Зоря, Глибоке, Липці, Веселе, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Ветеринарне, Новомлинськ, Кам’янка, Дворічна, Вільхуватка, Западне, Лиман Перший, Ізюмське та інші населені пункти.
Обстрілами пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.
"На щастя, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення", - зауважив голова ОВА.
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Добою раніше, за даними Синєгубова, також не було постраждалих серед цивільного населення через обстріли.