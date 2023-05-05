В Харьковской области второй день без пострадавших от обстрелов - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Харьковскую область за прошедшие сутки российские войска обстреливали в четырех районах, обошлось без пострадавших среди гражданского населения, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам Синегубова, за прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.
В частности, под вражеским огнем находились Красная Заря, Глубокое, Липцы, Веселое, Огирцево, Волчанские Хутора, Ветеринарное, Новомлинск, Каменка, Двуречная, Ольховатка, Западное, Лиман Первый, Изюмское и другие населенные пункты.
Обстрелами повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары.
"К счастью, обошлось без пострадавших среди гражданского населения", - отметил глава ОВА.
Дополнение
Сутками ранее, по данным Синегубова, также не было пострадавших среди гражданского населения из-за обстрелов.