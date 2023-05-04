На Харківщині за добу без постраждалих від обстрілів, але лишається високою мінна небезпека - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Під ворожим вогнем минулої доби були чотири прифронтові та прикордонні райони Харківської області. Обійшлося без постраждалих, однак в Ізюмському районі, через високе забруднення мінами, на тракторі підрвався чоловік. Його ушпиталено. Триває розмінування, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Деталі
Минулої доби під вогнем російських окупантів перебували прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.
Цитата
"Вчора ворог обстріляв с. Копанки Ізюмського району. Без постраждалих та масштабних руйнувань. У с. Бочкове Чугуївського району ворожим обстрілом пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди. Внаслідок обстрілу с. Вільхуватка Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння. Також під вогнем ворога перебували населені пункти Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна, Лиман Перший та інші. Постраждалих серед цивільного населення за добу не було", - повідомив Олег Синєгубов.
За словами голови Харківської ОВА, в області залишається високою мінна небезпека. Вчора біля села Погонівка Ізюмського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. 58-річний водій госпіталізований з чисельними травмами.
Тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 14 га території та знешкодили 298 вибухонебезпечних предметів.
Доповнення
Канада надала Україні обладнання для розмінування на 16,5 млн доларів США. У Посольстві Канади зазначають, що ці транспортні засоби будуть використовуватися для очищення сільськогосподарських угідь, повернення їх до продуктивного використання та сприяння відновленню продовольчої безпеки. Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук в своєму Telegram написав, що перші такі машини "вже працюють на полях Херсонщини".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кількість жертв ворожих обстрілів Херсона та області зросла до 23