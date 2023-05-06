По Харківщині ворог завдав ракетний удар і вів обстріли з артилерії та мінометів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Російські окупанти обстріляли за минулу добу чотири райони Харківської області. Зокрема, двічі вдарили по Вовчанську з артилерії та мінометів. Пошкоджено 7 житлових будинків. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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«Минулої доби ворог продовжував тероризувати мирне населення Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області», - написав Синєгубов.
За його словами, зокрема, під ворожим вогнем перебували Вовчанськ, Червона Зоря, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Стариця, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший та інші населені пункти.
«Вчора біля 17:25 ворог завдав ракетного удару по селу Чистоводівка Ізюмського району. Ракета влучила в поле недалеко від житлових будинків. Постраждалих та руйнувань немає. За минулу добу ворог двічі обстріляв Вовчанськ з артилерії та мінометів. Пошкоджено 7 житлових будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих», - повідомив Синєгубов.
Доповнення
Харківську область 4 травня російські війська обстрілювали у чотирьох районах, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.