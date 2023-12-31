По Kharkiv Palace нанесен удар "Искандером", впоследствии ночью, по двум зданиям ударили дроны
Киев • УНН
российские войска нанесли удар по Харькову ракетами "Искандер", повредив здания, в том числе Kharkiv Palace, а беспилотники попали в жилые и социальные объекты; о жертвах пока не сообщается.
Вечером 30 декабря, оккупационные войска рф попали по центру Харькова ракетами "Искандер-М": пострадали жилой дом и гостиница Kharkiv Palace. В ночь на 31 декабря, над городом сбили несколько российских дронов. Как сообщил Суспильному начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко, подтверждается попадание в два здания в городской полосе, передает УНН.
Детали
Следователи установили, что по зданию гостиницы Kharkiv Palace и жилому дому в центре Харькова, во второй половине дня, 30 декабря, ссср РФ попали ракетами "Искандер-М"
По словам начальника полиции Харьковщины, в отеле было заселено 34 номера, в то же время, количество гостей, которое находилось в здании во время атаки, пока не подсчитали.
Информации о погибших и раненых нет.
Также было сообщено, что над Харьковом были сбиты несколько беспилотников. Согласно информации полиции, БпЛА попали в два дома.
Сообщается, что один из дронов ударил по жилому зданию, другой - в здание социальной инфраструктуры. Информации на 01:57 о погибших и раненых нет.
Напомним,
Захватчики совершили очередную атаку по Украине: в разных направлениях, в нескольких областях курсировали беспилотные аппараты оккупантов. Сообщалось о нескольких взрывах в Харькове.
По Kharkiv Palace нанесен удар "Искандером", впоследствии ночью, по двум зданиям ударили дроны
российские войска нанесли удар по Харькову ракетами "Искандер", повредив здания, в том числе Kharkiv Palace, а беспилотники попали в жилые и социальные объекты; о жертвах пока не сообщается.
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