БПЛА оккупантов летят в нескольких направлениях: опасность в Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях
Киев • УНН
Несколько групп БПЛА, запущенных по всей Украине, представляют опасность для Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областей; власти призывают оставаться в укрытиях.
Воздушные силы ВСУ информируют о сразу нескольких группах БПЛА, которых запустили по Украине с вечера 30 декабря. Сейчас опасность для всей территории Запорожской области; кроме того отдельный район Тернопольской области и также - опасность в направлении на Каменец-Подольский. Снова опасно в Харькове, передает УНН.
Движение одиночных ударных БпЛА:1. Хмельницкая область- направление на Камянец-Подольский. 2. в Тернопольской области - Кременецкий район. 3. БпЛА на территории Запорожской области.
В ПС ВСУ подчеркивают, что особая опасность, по состоянию на сейчас, в Запорожье и Харькове.
Запорожье - находитесь в укрытиях! Харьков - находитесь в укрытиях! БпЛА в направлении города.
БПЛА оккупантов летят в нескольких направлениях: опасность в Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях
Несколько групп БПЛА, запущенных по всей Украине, представляют опасность для Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областей; власти призывают оставаться в укрытиях.
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