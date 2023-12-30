БПЛА оккупантов летят в нескольких направлениях: опасность в Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях

Воздушные силы ВСУ информируют о сразу нескольких группах БПЛА, которых запустили по Украине с вечера 30 декабря. Сейчас опасность для всей территории Запорожской области; кроме того отдельный район Тернопольской области и также - опасность в направлении на Каменец-Подольский. Снова опасно в Харькове, передает УНН.

Движение одиночных ударных БпЛА:1. Хмельницкая область- направление на Камянец-Подольский. 2. в Тернопольской области - Кременецкий район. 3. БпЛА на территории Запорожской области. информирует официальная страница Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

В ПС ВСУ подчеркивают, что особая опасность, по состоянию на сейчас, в Запорожье и Харькове.